Ilgaz'a yoğun ilgi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde vatandaşlar yarıyıl tatilinin son gününde karın tadını çıkardı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, Ilgaz Dağı'nda bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı. Kar yağışlarının ardından vatandaşlar, yarıyıl tatilinin son gününde soluğu kayak merkezinde aldı. Vatandaşlar kayak merkezinde pistleri doldurdu. Çocuklar ise kızakları ile unutulmaz bir gün yaşadı. Ilgaz Yıldıztepe Kış Sporları Merkezi'nin kar yağışının ardından yarıyıl tatilinde turistlere ve öğrencilere kapılarını açtığını belirten Ilgaz Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, “Kar yağışı olmaması sebebiyle sezonu yaklaşık iki ay geç açtık. Karın Türkiye genelinde karın olmaması bizi de olumsuz yönde etkiledi. Dün yapan kar ile sezonu açtık. Herkes gayet mutlu. Vatandaşlar gelmeye başladı. Ama yarıyıl tatili bitti. Tüm Türkiye'yi Yıldıztepe'ye bekliyoruz” dedi.

Çocuklar ise yarıyı tatilinin son gününde kayak merkezine geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.