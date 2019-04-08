İlk ziyaret Bahçeli'ye

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

2019 yerel seçimler sonrasında ilk önemli ziyaretini MHP Genel Merkezine gerçekleştiren Başkan Esen'e MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ve Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör de eşlik etti.

Ortak akıl ve ortak karar diyerek yürüttüğü çalışmalarını Çankırı halkının güvenoyu ile taçlandıran Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede, hoşgörü, adil ve ahlaklı bir seçim çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Esen, üretken belediyecilik vizyonu ile Çankırı'yı yaşanabilir ve ekonomik bir kent haline getireceklerini söylerken Çankırı halkının her kesimi için de adil olacaklarını kaydetti. Bahçeli ise 15 yıl sonra MHP yönetimine geçen Çankırı'da tüm hizmetlerin takipçisi ve destekçisi olacaklarını ifade etti.