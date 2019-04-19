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İran'dan uyuşturucu getiren şahıs 'Çakıl'a yakalandı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol ve arama faaliyetleri esnasında narkotik köpeği Çakıl sayesinde İranlı şahsın ayakkabısında 242 gram reçine esrar ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ilgaz ilçesi Hacıhasan köyü mevkisinde D-100 karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri esnasında İran'dan gelen yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Aramada uyuşturucu madde arama köpeği Çakıl, otobüste yolcu olarak bulunan İran uyruklu S.R.'ye tepki verdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri şahsın üst aramasında ayakkabının altına gizlenmiş 242 gram reçine esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili cumhuriyet savcının talimatı doğrultusunda işlem başlatıldı.

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