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Işıklı kavşakta yürekleri ağza getiren olay

Çankırı’da tırın dorse aksının kırılması sonucu yükle birlikte yol ortasında kalması yürekleri ağza getirdi.

Çankırı'da tırın dorse aksının kırılması sonucu yükle birlikte yol ortasında kalması yürekleri ağza getirdi.


Sabah saatlerinde ışıklı kavşaktan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne dönmek isteyen 18 EC 742 dorse plakalı tır sürücüsü, dorse aksının kırılması sonucu yükle birlikte yol ortasında kaldı. Meydana gelen olayda dorsenin yan durması çevredeki sürücüleri ve vatandaşları korkuttu.


Olay yerine gelen polis ekipleri, yol emniyetini sağladıktan sonra yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında tırın arkasındaki yükü dengeleyerek Çankırı Küçük Sanayi Sitesine doğru yol aldı.

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