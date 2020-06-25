İşitme engelliler için özel maske üretildi

Korona virüs salgını dolayısıyla maske kullanımının artması sonrasında işitme engelli bireyler, karşısındakinin dudaklarını görememesi dolayısıyla iletişim noktasında sıkıntılar yaşıyordu. Bu durumu ele alan Çankırı Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğretim elemanları, işitme engellilerin daha rahat iletişim kurması ve karşısındakini anlamaları için ağız kısmı şeffaf özel maskeler tasarladı. Üretilen maskeler sonrasında işitme engelliler rahatlıkla iletişim kurabilecek. ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ve beraberindeki heyet, Çankırı İşitme Engelliler Derneğini ziyaret ederek üretilen maskelerden hediye etti. Kur'an-ı Kerim eğitimi alan işitme engelli bireylerin sorun yaşamamaları için şeffaf maskeler teslim edildi.

"Bu şekilde ihtiyaç olan herkese maske vermeye hazırlıklıyız"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Burada çok güzel bir faaliyete başlamışlar. Burada hem büyüklere hem de küçüklere Kuran-ı Kerim öğretiliyor. Fakat Kuran öğretirken harfleri ve mahreçleri öğretirken tabi bulaş riski var. Bu dudak okuma imkanı veren maskelerimizle bunu sağlayabilecekler artık. Bizim Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü geliştirdiği maskeler üretti. Bu derneğe hediye ediyoruz. Bu şekilde ihtiyaç olan herkese maske vermeye hazırlıklıyız. Biz çok heyecanlıyız. Çünkü Kuran-ı Kerim'i hem hastalıktan korunarak hem de doğru mahrece sahip olarak yapabiliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Maskeleri teslim alan Çankırı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Recep Nuhoğlu ise Rektör Ayrancı ve emeği geçenlere teşekkür etti.