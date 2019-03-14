İŞKUR Kampüste Kariyer Günü etkinlikleri

Çankırı Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen "İŞKUR Kampüste" temalı Kariyer Günü etkinliği Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı yaptığı konuşmada, “Bilindiği gibi yakın tarihte dünya nüfusu ile birlikte üretim ve tüketim hacmi ivme kazanarak artış göstermiş ve teknolojinin de eşlik ettiği bu süreçte sanayileşme bu arz talep dengesi için ciddi bir önem kazanmıştır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarının şahit olduğu sanayileşme, yüzüncü yılı hedeflediğimiz şu günlerde sanayi 4.0 olarak yeniden doğmakta ve teknoloji ile beraber katlanarak artan bir değişim ile halen süre gelmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de istihdamın geliştirilmesi ve artırılması amacı ile kurumsallaşmaya gidilmiş ve kurumumuz 1946 yılında kurulmuştur” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, “Üniversite olarak istihdam politikalarına büyük önem verirken, İŞKUR ile çalışmaya gayret ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinliği daha eğlenceli hale getirmek için online katılımla Kariyer Yönlendirme Topluluğu Başkanı Can Berk Eflatun'un sunumuyla gerçekleştirilen Çankırı içerikli soruların yer aldığı yarışmada, ilk beş yarışmacıya Çankırı firmalarının sponsorluğunda çeşitli hediyeler verildi.

İki oturum halinde gerçekleştirilen etkinliğin açılışı ve 1. oturumuna Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Arı, Prof. Dr. M. Nuri Öner, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.