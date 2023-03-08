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Jandarma ekipleri depremzede kadınların Kadınlar Günü'nü kutlandı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı personeli, öğrenci yurdunda konaklayan kadın depremzedeleri ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı personeli, öğrenci yurdunda konaklayan kadın depremzedeleri ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çankırı Hacı Murat Veli Kredi Yurtlar Kurumu'nda konaklayan 200 depremzede kadını ziyaret etti. Jandarma ekipleri sohbet ettikleri depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Jandarma ekipleri depremzede kadınlara karanfil hediye etti.


Depremzedeler kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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