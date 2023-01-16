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Jandarma ekipleri öğrencilerle çizgi film izledi, dergi hediye etti

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ziyaret ettikleri okulda öğrencilerle ’Tim Jandarma’ çizgi filmini izleyip çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi’ni hediye etti.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ziyaret ettikleri okulda öğrencilerle 'Tim Jandarma' çizgi filmini izleyip çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi'ni hediye etti.


Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulları ziyaret ederek öğrencileri farklı konularda bilgilendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Karadayı İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden ekipler, öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette ekipler, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti ve hep birlikte “Tim Jandarma” isimli çizgi film serisini izledi.

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