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Jandarma ekipleri Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde hayvanları unutmadı

Çankırı’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi, farkındalık oluşturmak 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’nde sokak hayvanlarını besledi.

Çankırı'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi, farkındalık oluşturmak 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde sokak hayvanlarını besledi.


Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Doğa ve Hayvan Koruma Timi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde de farkındalık oluşturmak için sokak hayvanlarını besledi. Mama dağıtan ekipler, sokak hayvanlarının yıl boyunca yalnız bırakılmaması gerektiği mesajını verdi.

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