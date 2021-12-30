Jandarmadan hırsızlara operasyon: 7 gözaltı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde enerji ve iletişim kablolarını çalan 4 şahıs, merkez ilçedeki bir evden hırsızlık yapan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı jandarma suç araştırma timi (JASAT), Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ve Ilgaz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankırı merkez ilçesi ve Ilgaz'da meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için harekete geçti. Ilgaz ilçesi Alibey köyü bölgesinde enerji ve iletişim kablosunun çalınması sonrasında ekipler tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiği belirlenen 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Merkez ilçesine bağlı Dedeköy köyünde bir eve girdiği belirlenen 3 şahıs da suç unsurları ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlıklarındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.