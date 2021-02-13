İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan yuşturucu tacirlerine suç üstü: 4 gözaltı

Çankırı’da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli kişi gözaltına alındı.

Çankırı'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli kişi gözaltına alındı.


Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor. Çerkeş ilçesinde yapılan operasyonda Y.B, A.Ç, A.B. ve A.Ç. isimli 4 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptığı esnada suçüstü yakalandı.


Şüphelilere ait araçta yapılan aramada 100 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.