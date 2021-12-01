İhlas Haber Ajansı

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Kablo hırsızları JASAT'tan kaçamadı

Çankırı’da 4 farklı bölgeden elektrik kablosu çalan 3 şahıs, JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Çankırı'da 4 farklı bölgeden elektrik kablosu çalan 3 şahıs, JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ekim ve kasım aylarında Kurşunlu ve Bayramören ilçelerinde 4 farklı noktadan enerji ve elektrik kablosu çalan şahıslar kayıplara karıştı. Art arda yaşanan kablo hırsızlıkları, Çankırı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'ni (JASAT) harekete geçirdi. JASAT ve Kurşunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kabloları çalan şahısların kimlikleri tespit edildi. Takibe alınan şahıslar, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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