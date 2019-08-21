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Kapı koluna parmağını sıkıştıran küçük çocuk 1,5 saat sonra kurtarılabildi

Çankırı’da, kapı kollarında bulunan metal parçaya parmağını sıkıştıran küçük çocuk, 1,5 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'da, kapı kollarında bulunan metal parçaya parmağını sıkıştıran küçük çocuk, 1,5 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Elinde kalan parça ise itfaiye tarafından kesilerek alındı.


Çankırı'da yaşayan Merdan Aslan (6) isimli bir çocuk evin kapı kolunda bulunan parçaya işaret parmağını sıkıştırdı. 6 yaşındaki çocuk, sıkışan parçayı çıkartmak için ailesinden yardım istedi. Aile de bir süre uğraştıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi ve küçük çocuk Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen çıkarılamayan metal parça, itfaiye ekiplerince hastanede yapılan operasyonla çıkarıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrasında Arslan'ın parmağındaki metal parça alındı. Küçük çocuk ise hastanede tedavi altına alındı.

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