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Karantinayı delen 2 kişi yurda yerleştirildi

Çankırı’da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi Çankırı Valiliği tarafından belirlenen yurda yerleştirildi.

Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi Çankırı Valiliği tarafından belirlenen yurda yerleştirildi.


Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 kişinin yurda yerleştirildiğini ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Vali Ayaz paylaşımında, "Denetim ekiplerimiz tarafından karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 vatandaşımız yakalanmış olup kendilerine idari para cezası uygulanmış ve yurda yerleştirilmişlerdir. Ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.


Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kuralını ihlal eden 2 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiğini açıkladı.


Karantinayı delen 2 vatandaştan birinin kıraathanede diğerinin ise polis ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada yakalandığı öğrenildi.

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