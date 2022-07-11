Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Şimşek, Yapraklı Yağlı Güreşleri'ne de damgasını vurdu

Çankırı'da düzenlenen 46. Yapraklı Yağlı Güreşleri'ni, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Cengizhan Şimşek finalde Mustafa Taş'ı geçerek kazandı.

Başpehlivan Cengizhan Şimşek, geçen hafta düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde devirdiği rakibi Mustafa Taş ile 46. Yapraklı Yağlı Güreşleri'nde yeniden karşı karşıya geldi. Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki yaylada düzenlenen yağlı güreş organizasyonunda, finale kalan başpehlivanlar Cengizhan Şimşek ile Mustafa Taş, Er Meydanı'na çıktı. Yaklaşık 20 dakika süren müsabakada Cengizhan Şimşek, rakibine bir kez daha üstünlük kurdu ve kazandı. Güreşlerde İsmail Koç ile Okan Acar üçüncülüğü paylaştı. Başpehlivan Şimşek'e madalyasını İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı verirken, Vali Abdullah Ayaz da Mustafa Taş'a ödülünü takdim etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'deki yağlı güreş organizasyonları arasında ilk beşte olan Yapraklı yağlı güreş müsabakalarını heyecanla izlediklerini söyledi. Akbaşoğlu, "İnşallah bu desteğimiz artarak devam edecek ve Yapraklı'nın yiğit evlatlarının bu ata sporunu gelecek nesle aktarması hususunda el birliğiyle mücadelemiz, yatırımlarımız sonuna kadar devam edecek. İnşallah hep beraber Yapraklı'nın altyapı tesisleri noktasında da gençlerimize de gençlik merkezi kazandırmak suretiyle ata sporlarımızı da en yüksek noktaya çıkarmanın altyapısını Yapraklı'da gerçekleştireceğiz" dedi.

Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Güreşlere Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.