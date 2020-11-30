Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek

Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Kış lastiği taktırmayan ticari araç sürücülerine 776 lira para cezası uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp, 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araç sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

Lastik değiştirme ücreti 60 liradan başlıyor

Çankırı'da araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerindeki lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. Sanayi esnafı, son 1 haftada yoğunluk yaşadıklarını belirtti. Ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme ücretinin ebada göre 60 ile 125 lira arasında değiştiği bildirildi.