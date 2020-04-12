Kış uykusundan uyanan ayı Ilgaz Dağı'nda yiyecek aradı

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek sıra dağı olan Ilgaz'da kış uykusundan uyanan ve karnını doyurmak için yiyecek arayan ayı kameralara yansıdı.

Kastamonu ve Çankırı il sınırları içinde bulunan ve önemli turizm merkezlerinden olan Ilgaz Dağı, zengin bitki örtüsü ile karaca, geyik, yaban domuzu, kurt, ayı, tilki gibi yaban hayvanlarına uygun bir yaşam ortamı sağlıyor. Kış uykusundan uyanan ve doğal ortamlarında yiyecek bulamayan ayılar karınlarını doyurmanın telaşına düştü. Ilgaz Dağı'nda bulunan verici istasyonlarının olduğu alana gelen ayı, dakikalarca etrafta dolaştı. Karla kaplı alanda karnını doyurmak için yiyecek arayan ayı, istasyonda bulunan güvenlik kameralarınca görüntülendi. Bir süre çöp kutularını karıştırdığı görülen fakat yiyecek bulamayan ayı, bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.