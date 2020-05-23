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Kısıtlamanın ilk saatlerinde kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Çankırı’da polis ekipleri kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Çankırı'da polis ekipleri kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.


Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Çankırı'da da saatler 00.00'ı gösterdiğinde şehir merkezinde sessizlik hakim oldu. Bu kapsamda güvenlik güçleri de hemen denetimlerine başladı. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin 10 farklı bölgesinde 20 ekip görev aldı. Ekipler kısıtlamaya uymayan, izin belgesi bulunmadan dışarı çıkan vatandaşlara Çankırı Valiliğinin genelgesi doğrultusunda cezai işlem uyguladı.


Şehrin giriş ve çıkışlarında da tedbirlerini alan ekipler, kent içerisinde araçlarıyla ve yaya olarak dışarıda olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayan vatandaşlara ise genelge doğrultusunda cezai işlem uygulandı.


Kontrollerin kısıtlama boyunca süreceği bildirildi.

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