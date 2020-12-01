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Kısıtlamayla birlikte Çankırı sessizliğe büründü

Çankırı, korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tedbirler kapsamında il genelinde akşam 21.00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması gün itibari ile uygulamaya başlatıldı. Çankırı'da yoğun olan cadde ve sokaklarda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda vatandaşların izin belgesinin olup olmadığı soruldu. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Çankırı il merkezi adeta sessizliğe büründü.

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