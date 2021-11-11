İhlas Haber Ajansı

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Köylere dadanan kablo hırsızları yakayı ele verdi: 4 gözaltı

Çankırı’da köylerdeki haberleşme ve elektrik kablolarını çalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çankırı'da köylerdeki haberleşme ve elektrik kablolarını çalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, Çankırı'nın farklı köylerinde, farklı tarihlerde haberleşme ve elektrik kablolarının çalınması, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Çankırı İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 4 köyden kablo çalan şahısların kimlikleri tespit edildi.


Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla, kabloları çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3!ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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