Kullanmadıkları kumaşlardan bez çanta yaptılar

Türkiye'de 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya konulan tasarruf ve çevreci bir yaşam için ücretli naylon poşet uygulamasına bir destek de Çankırılı kadınlardan geldi.

Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinin üye ve kursiyerleri, Sıfır Atık Projesi kapsamında evdeki kullanmadıkları atık kumaşları ve eski penye giysileri bez çanta ve filelere dönüştürdü.

Çin bebeklerine karşı organik ipleri oyuncak bebeğe, evdeki atıkları süs eşyasına ve bayat ekmekleri birçok farklı yemeğe dönüştüren Çankırılı kadınlar, Sıfır Atık Projesi'ne de kayıtsız kalmadı. Çevre kirliliğini önleyecek ücretli plastik poşet uygulamasına Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinin üye ve kursiyerleri de destek verdi. Hünerli kadınlar, evden getirdikleri atık kumaşları biçtiler, diktiler ve bez çanta haline getirdiler. Evdeki penye giysiler ve fazla ipler ise filelere dönüştü. Kursiyerlerin hayal dünyasına göre şekillenen çantalar, farklı renkleri ve desenleriyle hoş bir aksesuar haline geldi.

Kursiyerlerden Ferda Yakışık, çevre bilinci ve gelecekleri için poşet kullanımını tercih etmediklerini belirterek bunun yerine fileler yaptıklarını söyledi. Yakışık, “Bu fileleri ve bez torbaları alışverişlerimizde kullanacağız. Bize destek veren hocalarımıza ve Belediye Başkanımız Hüseyin Boz'a teşekkür ediyoruz” dedi.

Neşe Günay ise evdeki atık malzemeler ile aile bütçelerine katkıda bulunmaya ve bu farkındalığı birçok alanda oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.