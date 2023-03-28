Lise öğrencileri elektrikli scooter yaptı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde lise öğrencileri öğretmenleri ile birlikte elektrikli scooter yaptı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki 19 Mayıs Çok Programlı Anadolu Lisesi elektrik elektronik teknolojisi alanı öğretmenleri Metin Yanmaz, Uğur Mısır, ve Abbas Akgün, öğrenciler ile hayata geçirdikleri proje çerçevesinde elektrikli scooter yaptı. Proje koordinatörü Abbas Akgün, elektrikli scooteri metal aksamdan dizayn ettiklerini söyleyerek, Tüm mekanik aksamı ve elektrik aksamı tarafımızdan toparlandı. İmkanlarımız ölçüsünde yaptık. İmkan verilirse Çerkeşli çocukların neler yapabileceğini göstermek düşüncesiyle 'biz yapabilir miyiz' diye düşündük. Daha sonra tasarladık. Okulumuz öğrencileri ile büyük bir çaba içine girdik ve bu konuda da başarılı olduk” dedi.