Mahsur kalan köpek için kurtarma çalışmalar başlatıldı

Çankırı'da bir dağın yamacında mahsur kalan köpeğin kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.

Deveyolu mevkisinde dağın yamacında mahsur kalan ve civarda oturan vatandaşlarca bir köpeğin sesinin duyulması üzere durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve polis ekipleri tarafından köpek için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Alanın dağlık ve sarp olmasından dolayı emniyet ekiplerince drone uçurularak yapılan taramada köpeğin yeri belirlenemedi.

Daha sonra ekipler bölgeden indiklerinde köpeğin yerini belirledi. Köpeğin bulunduğu yerin çok sarp ve tehlikeli olduğundan dolayı köpeğe yaklaşamadı. Dayanışma Hayvan Hakları Konfederasyonu Çankırı Temsilcisi Murat Uzun, "Gelen ihbar neticesinde tepeden aşağı yuvarlanan bir köpek mevcut. Bugün AFAD ve itfaiye ekipleri ile çalışma halindeyiz. Emniyet ekipleri aracılığıyla drone kaldırdık yer tespiti için. Yalnız orada bulamadık bölgeden ayrıldığımızda köpeğin yerini tespit ettik. Bundan sonrasına helikopterle müdahale edilmesinin kanısına vardık. Zorlu bir bölge olduğu için. Ankara'dan AFAD Başkanlığından helikopter talep edeceğiz" ifadelerine yer verdi.