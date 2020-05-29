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Mayıs ayının sonunda kar sürprizi

Çankırı’nın Orta ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Çankırı'nın Orta ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.


İlkbahar mevsiminin sonuna gelinirken Çankırı'da da hava mevsim normallerinin altında seyretmeye başladı. Kent merkezinde birkaç gündür yüzünü gösteren soğuk ve kapalı hava, Orta ilçesinin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi. Kar yağışı sonrasında yollar ve bitkilerin üzerleri beyaz örtü ile kaplandı. Mayıs ayının bitmesine birkaç gün kala kar ile karşılaşan vatandaşlar ise önce şaşırdı ardından bu anları ölümsüzleştirdi.

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