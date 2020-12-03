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Meclis Başkanı Şentop'un yakın koruması toprağa verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un yakın koruma memuru Hasan Anayurdu, memleketi Çankırı’da toprağa verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un yakın koruma memuru Hasan Anayurdu, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Anayurdu için Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Saraycık köyünde cenaze töreni düzenlendi. Saraycık Köyü Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında babaevine helallik için Anayurdu'nun naaşı götürüldü. Babaevinde helallik sonrasında yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.


Saraycık Köyü Camiinde düzenlenen törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ÇAnkırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş Kaymakamı Osman Beyazyıldız, Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, ailesi, mesai arkadaşları ve meslektaşları katıldı.


Cenaze sonrasında Çerkeş Belediye Başkanlığını ziyaret eden Şentop, kısa bir esnaf ziyareti sonrasında ilden ayrıldı.

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