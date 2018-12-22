Meclis üyeleri mazbatalarını aldı

Dönem Çocuk Meclisinde mazbata heyecanı yaşandı. Çocuk Meclisinde gerçekleşen seçimin ardından 195 asil üye, mazbatalarını alarak resmen göreve başladı.

Çocuk Meclisi Başkanı Zeynep Berra Yıldız'ın yaptığı konuşma ile açılan törene siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Derelli, STK başkanları ve yöneticileri, Çocuk Meclisi üyeleri ile aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, çocuklarımızın demokrasiyle tanıştığı, kent yönetimine doğrudan katkı sağladığı Çocuk Meclisinin 15. döneminde görev alan başkanını, yönetim kurulunu ve tüm üyelerini kutlayarak yeni dönemde aktif ve başarılı bir çalışma süreci diledi.

Başkan Boz, en önemli hedeflerinden birisi de çocukların özgüveni yüksek, çevrelerinde örnek, arkadaşları arasında lider duruşu ile saygın, çevreye ve büyüklerine saygılı, hayvan sevgisi ile bezenmiş, günümüzün en çok ihtiyacı olan milli ve manevi değerlerimize bağlı, merhamet ve hoşgörü değerleri ile yoğurulmuş bir şekilde yetişmelerine katkı vermek olduğunu ifade etti.

Boz, Çocuk Meclisinin yeni dönemde de şehirle ilgili tavsiyelerini beklediğini söyledi.