Meddah Kenan Olpak, Çankırı'da gösteri yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak kabul edilen Meddah Kenan Olpak, Çankırılı tiyatroseverlerle bir araya gelerek Yusuf ile Züleyha gösterisini katılımcıların beğenisine sundu.

Meddah Kenan Olpak, “2010 yılında Kültür Bakanlığı tarafından geleneksel Türk tiyatrosu unvanını aldım. Somut olmayan kültürel mira taşıyıcısı olarak. Özellikle Türkiye'nin her yerinde gösterileri sundum” dedi.

Olpak, "1 yıl önce geleneksel Türk tiyatrosu üzerinde çalışmalar yaptık. Buradaki Çankırılı gençlerle Karagöz-Hacivat, meddah geleneği, orta oyunu üzerine eğitim verdim. Ankara'daki fuar organizasyonlarına gençlerle katıldık. Çankırı'da birkaç gösteri yapıldı aynı zamanda. Ondan sonra ramazan eğlencelerinde gençlerimiz Karagöz-Hacivat, orta oyunları, meddah gösterilerini sundu. Çankırı Belediyesi sanata geleneksel değerlere çok büyük önem veriyor. Genelde Çankırı halkı sanata karşı duyarlılığını da gösterilerde gördüm. Bugün de Kültür Bakanlığının bir proje kapsamında buraya davet edildim" diye konuştu.