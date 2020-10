Mevsimlik tarım işçilerine Kızılırmak'ta konteynır kent kuruldu

Buğday, pirinç, kavun gibi tarımsal ürünlerin üretildiği Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini Covid-19'dan korumak ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hazırlanan konteynır kent projesi hayata geçti.

Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Çankırı Şubesi tarafından hazırlanan projeye Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanan destekle Çankırı'ya gelecek olan mevsimlik tarım işçilerinin Covid-19 pandemisinden korunması sağlanırken, alana kurulan konteynır kent sayesinde yaşam standartları da yükseltildi. Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nden gelen mevsimlik işçilerin Covid-19 kapsamında izolasyonlarının sağlanması, tarımsal üretimin aksamaması, gıda tedarik zincirinin bozulmaması ve yaşam kalitelerinin artırılarak tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için proje hazırlandı. “Covid-19 kapsamında Gıda Tedarik Zinciri ile İlgili Mevsimlik/Tarım İşçileri ve Tarımsal/Gıda Sürdürülebilirliğini Sağlamak” adlı proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ülkede eş zamanlı uyguladığı “Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık” programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na sunuldu. 600 bin lira bütçeli proje, KUZKA tarafından desteklemeye layık görüldü. Bu kapsamda ilk etapta alınan 30 adet konteynır, Kızılırmak'ta belirlenen bölgeye yerleştirildi.

“Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standardının yükseltilmesi için 30 adet konteynır aldık”

Mevsimlik tarım işçilerini Covid-19'un etkilerinden korumak, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik hazırlanan proje sayesinde 30 adet konteynırın teslim alındığını belirten Türk Kızılayı Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy, “KUZKA tarafından desteklenen proje kapsamında 7 bölümden oluşan konteynır, WC ile içinde mutfak, tuvalet, duş ve iki odaya sahip toplam 30 adet konteynırımızı aldık. Bu konteynırlarımız mevsimlik tarım işçilerinin refah düzeyinin yükseltilmesine ve Çankırı'daki tarım ve gündelik işlerin yapılması hususunda yardımcı olacak” dedi.

“Konteynırlarda Covid-19 pandemisine yönelik tedbirler en üst seviyede tutuldu”

Çankırı'da Kızılırmak havzasında yılda üç kere tarımsal hasadın yapıldığına işaret eden Ulusoy, şunları kaydetti:

“Çankırı'da özellikle Kızılırmak Havzası Bölgesi'nde 1 yıl içerisinde yaklaşık üç defa tarımsal faaliyet yapılabiliyor. Birinci tahıl, ikinci kavun ve sonuncu olarak da pirinç hasadı yapılıyor. Şu anda pirinç hasadına başlanmak üzere. Bizde aileleri en azından çadırlarda değil de yaşam standartlarını yükselterek konteynırlarda yaşamalarına imkân sağlayacağız. Aynı zamanda proje kapsamında konteynırların bulunduğu alanın etrafı komple tel örgü içerisine alınacak. Giriş kapılarında ateş ölçerler ile Covid-19 ile mücadele kapsamında tarladan gelen her bir mevsimlik işçinin ateşi ölçülecek. Ayrıca gerekli dezenfektan çalışmalarını da yapacağız. Her giriş çıkışlarında tarım işçileri ve konteynırlar dezenfektan pompalarımızla dezenfekte edilecek. Saha içerisinde Covid-19 ile mücadelemizde bize destek sağlayacak. Her bir konteynırımızda ortalama bir ailenin 4 kişi olarak yaşadığını düşünerek 120 adet el pompalı dezenfektan aleti dağıtılacak. Aynı zamanda Türk Kızılayı'nın insani yardım kuruluşu olarak yapmış olduğu hizmetlerin içerisinde bulunan ranzalar, yataklar, nevresimler, yastıklar, mutfak kitleri ile hijyen setleri ve gıda kolileri konteynırlarda yaşayan ailelere teslim edilecek."

“Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standardını yükseltiyoruz”

Proje kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standardını da yükseltmeyi amaçladıklarını dile getiren Ulusoy, “Projenin genel amaçlarından biri de özellikle doğu bölgelerimizden gelen hemşerilerimizin burada maruz kaldıkları ötekileşme duygusunu ortadan kaldırarak yaşam standartlarını yükseltmektir. Geçtiğimiz yıl Çankırı'da yaşamış olduğumuz sel felaketinden doğu bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçileri çok zor şartlar altında kaldı. Altlarından sel, üstlerinden de yel hiç eksik olmadı bu bölgede. Bizde dedik ki bunu nasıl engelleyebiliriz, sonra hazırladığımız projeyi KUZKA'ya sunduk ve projemiz onaylandı. Sonra da Kızılırmak havzasında bu hizmete başlamış olduk" ifadesini kullandı.

“Türkiye'de ilk kez Çankırı'da uygulanıyor”

Türkiye'de buna benzer bir projenin veya çalışmanın olmadığına dikkat çeken Ulusoy, Doğu'da AFAD tarafından deprem bölgelerinde uygulandığını, ilk ve örnek bir proje olarak KUZKA'da bulunduğunu ifade ederek, "Çankırı için yaklaşık 120 konteynıra ihtiyaç duyuyoruz. Bu projemizin ilk etabıydı. İkinci etabında 100 veya 150 civarında konteynır yaptığımızda Çankırı'nın ihtiyacı karşılanacaktır” dedi.

“Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren tarım işçilerimizin yaşam standardını yükseltmek istiyoruz”

Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standardını yükseltmeye yönelik hazırlanan projenin Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklendiğini söyleyen İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Abdülsamet Uzun ise, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında projeye destek sağlandı. Bu projeyi paydaşlarımız olan Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Çankırı Türk Kızılayı ile yürütmekteyiz” diye konuştu.

Ayrıca mevsimlik tarım işçileri için Covid-19 pandemisine yönelik tedbirlerin alındığına işaret eden Uzun, “Mevsimlik tarım işçilerini Covid-19 pandemisinin zararlı etkilerinden korumak, onlara hijyenik ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayabilmek ve buradaki yaşam standartlarını arttırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Burada mevsimlik tarım işçileri çok zor şartlarda yaşıyorlardı. Çadırlarda veya minibüslerde kalıyorlardı. Dolayısıyla pandemi döneminde bu sağlık yönünden sıkıntılar çıkarabilirdi. Şu anda burada 30 tane konteynırımız var. Konteynırlar oldukça geniş ve işçi ailelerinin her türlü ihtiyaçlarını giderecekleri şekilde tasarlandı. Pandemiye yönelik olarak da her türlü dezenfektan işlemleri yapılacak, koruyucu önlemler alınacak. Bu sayede Covid-19'a karşı tedbirler alınmış hem de mevsimlik işçilerin yaşam standartlarını yükseltmiş olacağız. Çankırımıza, mevsimlik işçilerimize ve TR82 bölgemize ve dolayısıyla ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.