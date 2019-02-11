MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "İllet ittifakı şer ittifakına dönüşmüş durumda"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Biz 'zillet ittifakı', Cumhurbaşkanı da 'illet ittifakı' dedi. Hadise bugün itibariyle 'şer ittifakı'na dönüşmüş durumda" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Çankırı'da MHP Seçim İletişim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyareti esnasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Yalçın, "15 Temmuz travmasının mutlak suretle ortadan kalkması gerekir. Bu travmanın halk üzerinde, millet üzerinde kötü tesirinin ortadan kaldırılması ve normalleşen bir ülke konumunda olmamız gerekir. İttifak, daha doğrusu Cumhur İttifakı ile birlikte aşacağız. Çünkü karşıda bir blok oluştu. Artık her şey aleni, önceden saklıyorlardı. Bugün itibariyle saklamaları da söz konusu değil. Bizim zillet ittifakı, Cumhurbaşkanı da illet ittifakı dedi. Hadise bugün itibariyle şer ittifakına dönüşmüş durumda" diye konuştu.

Yalçın şöyle devam etti:

"Çünkü resmen HDP ile birlikte hareket ediyorlar. Malumunuz HDP'nin uzantısı PKK'dır. Kimse bunun aksini söyleyemez. PKK'nın siyası temsilcisidir onlar. Şimdi böyle bir yapıyı kendi içlerine, kendi ittifaklarına dahil ederek halkın karşısına çıkmaya çalışıyorlar. Bunda Cumhur İttifakı'nın önemi daha da artıyor. Eğer illet ittifakı artı zillet ittifakı eşittir şer derseniz Cumhur İttifakı'nın önemi daha da artar ve bu ittifaka da sahip çıkmamız lazım. Bizim iktidar partisiyle yaptığımız görüşmeler sonrasında 30 büyük şehirde il ve alt belediyelerde bir ittifak söz konusu bildiğiniz gibi. Belli birimde de yarışıyoruz, bir tanesi de Çankırı. Sadece Osmaniye'de ve Rize'de aday çıkartmadık. Dolayısıyla bunun dışındaki illerde de illet ittifakının, şer ittifakının yaptığı bu hafta partiler arası yetkililer tarafından değerlendirilir. Sonuç ne çıkar onu da bilmiyoruz ama bunu hep birlikte müşahede edeceğiz."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, asıl önemsemesi gerekenin 31 Mart sonrası olduğunu ifade ederek, "Her defasında Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in 1 Nisan'a dikkat etmemiz gerekir dediği husustur. Nasıl 15 Temmuz'da bu ülkede bir kalkışma gerçekleştiyse, farklı bir takım tazyikler 31 Mart'ta eğer arzu edilen sonuç alınmazsa daha sonrası süreçte de gerçekleşebilir. Genel Başkanımızın her defasında beka diye defalarca söylemesinin sebebi de budur. Bazıları beka ile zeka arasındaki o inceliği anlayamadığından dolayı haince davranıyorlar. Biz öyle değiliz" dedi.