MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Hedefimiz, bu enflasyona fakiri fukarayı emekliyi ve dar gelirliyi ezdirmemek"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Dünya küçülürken siz büyüyorsunuz. Ama enflasyonla ilgili sıkıntı var mı, var. Burada bütün mesele, bu enflasyona fakiri fukarayı emekliyi ve dar gelirliyi ezdirmemek, hedefimiz de budur" dedi.

MHP Çankırı İl Başkanlığınca düzenlenen Geleneksel Yapraklı Yayla Şenlikleri, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Pelin Yılık'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Yapraklı ilçesi Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen şenlikte, partililer ve vatandalar piknik yapıp gerçekleştirilen yarışmalarda eğlendi. Şenlik, Çankırı Yaran Ekibi'nin ve mehter takımının gösterileri ile devam etti.

"Üç felaket üst üste geldi, dünyanın çivisi çıktı"

Şenlikte konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, korona virüs ve afetlerin üst üste geldiğini ve bütün dünyayı etkilendiğini belirterek, "3 yıl evvel bir imtihan başladı. Allah bu imtihanı maske ile başlattı. Kimsenin göremediği, tutamadığı, bilinmeyen bir virüs çıktı, geldi, bütün dünyayı zapt etti. Milyonlarca insan öldü, ölmeye devam ediyor. Hala da geçmiş değil. Virüsün çıktığı ilk gün, salgının başladığı ilk günü unutmayın. İlk günden itibaren bizim bilim adamlarımız, sağlık teşkilatımız, Sağlık Bakanlığımız ve dünyadaki bütün kuruluşların hepsinin ilk tedbiri insanları eve kilitlemekti. Afetler var, sel afeti oluyor, yangın afeti oluyor ama bunlar insanlık için bir felaket. Üç felaket üst üste geldi, dünyanın çivisi çıktı. Dünya ters düz oldu. Ne getirdi bu, önce gıdaya erişim zorlaştı. Emtiaya, hububata erişim zorlaştı. Üretmedin üretmeyince pahalandı. Arkasından savaşla birlikte enerji fiyatları zirve yaptı. Doğalgaz fiyatı bir yılda 7-8'e katlandı. Şu anda bizim için, bazıları için de yok. Almanya, Fransa, İngiltere için doğalgaz yok. Para ile de yok, 'vermiyorum' dedi. 'Sen pahalı alıyorsun, ama Almanya'ya vermiyorum diyor' Rusya. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki paranın para etmediğini herkese Allah gösterdi. Avrupalılara da parasının para etmediğini gösterdi." diye konuştu.

"Hedefimiz, bu enflasyona fakiri fukarayı emekliyi ve dar gelirliyi ezdirmemek"

Enflasyon ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "Bu dünyada enflasyon patladı. Dünyanın dengesi bozuldu. Bütün dünyada son 40 yılın enflasyonu var. bizde de var. Biz dünyadan ayrı değiliz. Biz de bu dünyanın bir parçasıyız. Eğer dünyada gıdaya erişim zorsa bizde de zor. Dünyada enerji fiyatları yukarı çıktıysa, bizde de çıktı. Sonuç itibariyle bugün bir ciddi şekilde yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Ekonomimiz kötü mü, değil. Ekonominin makro değerleri çok yüksek. Borsanız zirve yapmış, ihracatınız dünyada dünya ihracatının yüzde 1'ini yakalamış. Her ay 25 milyar dolarlık ihracat yapıyorsunuz, üretiyorsunuz. Merkez Bankasında rezerviniz var. Dünya küçülürken siz büyüyorsunuz. Ama enflasyonla ilgili sıkıntı var mı, var. Burada bütün mesele, bu enflasyona fakiri fukarayı emekliyi ve dar gelirliyi ezdirmemek, hedefimiz de budur" diye konuştu.

"Seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vermeniz, dua etmeniz ve çalışmanızı istiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili de konuşan Yıldırım, "Önümüz seçim. Her şey açık, net ve her şeyi siz iyi görüyorsunuz, biliyorsunuz. Biz Türk milletinin ferasetini biliriz. Bizim sizden istediğimiz, cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci turda açık ara seçtirmenizdir, destek vermeniz, dua etmeniz ve çalışmanızdır. Parlamento seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek vermeniz, dua etmeniz ve çalışmanızı istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Aziz Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü hiçbir unsur zarar veremeyecek"

Daha sonra konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık da pandemide hasret kaldıkları şenliklere yeniden kavuştuklarını belirterek, "Türkiye uluslararası siyasi gelişmeler ışığında bölgesel liderlik vasfını ortaya koydukça, devletler arası ilişkilerde üstlendiği yükselen ivmeyle yıldızlaştıkça, bu durumu hazmedemeyen çevreler karşı atağa geçmekte, farklı alanlarda krizler üretip devlet-millet dayanışmasına zarar vermenin yollarını aramaktadırlar. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin aynı zamanda huzur barış ve istikrara zarar vermek için fırsat kollayanların, iç ve dış mihraklarla birlikte yoğun çaba içine girdikleri açıktır. Uluslararası ilişkiler anlamında kaydedilen mesafe, terörle mücadelede sergilenen kararlı duruş, dar gelirli vatandaşlarımızın konut inşasındaki önemli projelerin hayata geçirilmesi, enflasyonla mücadele, yatırımın, üretimin ve ihracattaki önemli gelişmelerin malum çevreler tarafından rahatsızlıkla karşılandığı açıktır. Aziz Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü hiçbir unsur zarar veremeyecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel manada sürekli yükselen ivmesine devam edecektir" ifadelerini kullandı.