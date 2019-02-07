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MHP İl Başkanı Çelik görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Çankırı İl Başkanı Hidayet Çelik, İl Genel Meclis üyeliğine aday olmasından dolayı görevinden istifa etti.


Hidayet Çelik yaptığı açıklamada, “12 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Çankırı Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevimi yapmış bulunmaktayım. 31 Mart 2019 Tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Çankırı Merkez İl Genel Meclisi üyeliğine aday adayı olduğumdan il başkanlığından istifa ettim” dedi.


Çelik'ten boşalan göreve MHP Genel Merkezi tarafından Hasan Çakır atandı.

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