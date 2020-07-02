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MHP'li belediye başkanı sosyal medya hesabını askıya aldı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yeni kanun çıkarılana kadar sosyal medya hesaplarını askıya aldığını duyurdu.


MHP'li Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabını askıya aldığını hatırlatarak, kendisinin de askıya aldığını açıkladı. Son paylaşımını yapan Esen, "Genel Başkanımızın sosyal medyadaki ahlaki çöküntüye dikkati çekip hukuki düzenlemenin şart olduğunu belirttiği açıklamasına ve almış olduğu karara binaen kanuni düzenleme yapılıncaya kadar ben de tüm sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

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