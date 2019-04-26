Minikler sokak hayvanlarını unutmadı

Şehit Erdem Öztürk Anaokulu öğrencileri tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında sokak hayvanlarının yiyecek ve kalacak yerlerini temin etme amaçlı kuş yuvası ve mama kapları yapıldı.

Yapılan proje kapsamında öğrencilerin yaptığı kuş yuvaları Karatekin Parkı'nın çeşitli yerlerine asıldı. Proje hakkında açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, "Öğrencilerde hayvan sevgisinin gelişmesi için bazı etkinliklerin yapılması gerekiyor, bununla ilgili sözlü olarak değil uygulamalı olarak yapılan çalışmalar her zaman için verimli olmuştur. Bu anlamda ana sınıfı öğrencilerimiz şu an hayvan sevgisine kavrayabilmek için hem kuş yuvası hem de hayvanların besinlerini temin edebilecekleri geri dönüşüm malzemelerinden oluşan yenilikler yaptılar Karatekin Parkı'nın uygun yerlerine bırakacaklar" dedi.

Öztürk, "Bir başka konuda geri dönüşüm, şu an yaptıkları kuş yuvası ve mama kapları sıfır atık projesi kapsamında, bu evdeki malzemeleri çöpe değil de daha çok ekonomiye kazandırılmasını sağlamış olacağız. Çocuklar aynı zamanda öğretmenleri ile vakit geçirdiler el becerilerini de geliştirmiş oldular, çiçekleri, süslemedir boyamadır bu çocuklarımızın fiziksel anlamda el becerilerinin gelişmesi anlamında güzel bir çalışma, öğretmenlerimize bu projede emek veren ana sınıfı öğretmenimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.