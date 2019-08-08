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Motosikletten düştü, otobüsün altında can verdi

Çankırı’da ışıkta beklerken devrilen motosikletten düşen 11 yaşındaki çocuk, o esnada hareket eden otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Çankırı'da ışıkta beklerken devrilen motosikletten düşen 11 yaşındaki çocuk, o esnada hareket eden otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Işıklı Kavşakta kırmızı ışıkta duran otomobil ile halk otobüsü arasına giren Kamil N.'nin kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten düşen 11 yaşındaki Satılmış N. o esnada hareket eden halk otobüsünün altında kaldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.


Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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