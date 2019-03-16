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MTTB'den Yeni Zelanda'daki katliamı kınadı

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Çankırı Temsilciliği, Yeni Zelanda’da cuma namazında yapılan katliamı kınadı.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Çankırı Temsilciliği, Yeni Zelanda'da cuma namazında yapılan katliamı kınadı.


Karatekin Parkı'nda yapılan basın açıklamasında MTTB Çankırı Üniversite Başkanı Emrullah Alparslan, "15 Mart Cuma günü, mübarek cuma namazı sırasında Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camisi'ne yapılan ırkçı ve faşist terör saldırısı sonucu 49 Müslüman kardeşimiz şehid olmuş ve çok sayıda Müslüman kardeşimiz ağır yaralanmıştır. Bu elim, feci ve menfur hadise karşısında derin bir üzüntü ve öfke içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz" dedi.


Alparslan, "Zira, inançları gereği ibadet etmekte olan Müslüman kardeşlerimize yapılan bu saldırı İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı bizlere bir kez daha göstermektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun, doğusuyla- Batısıyla Müslüman kardeşlerimizin inanç hürriyeti bizim hürriyetimiz, mukaddesatları bizim mukaddesatımızdır. Bu nedenle yapılan bu menfur, körleşmiş, sapık ve feci terör saldırısını lanetliyor, esefle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.


Grup, açıklama sonrasında dağıldı.

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