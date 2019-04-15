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Müsabakadan dönen sporcular kaza yaptı: 15 yaralı

Çankırı’da, Kastamonu’dan voleybol müsabakasından dönen sporcuları taşıyan minibüsün yaptığı kazada 15 kişi yaralandı.

Çankırı'da, Kastamonu'dan voleybol müsabakasından dönen sporcuları taşıyan minibüsün yaptığı kazada 15 kişi yaralandı.


Kastamonu müsabakası sonrasında Çankırı'ya dönen sporcuların içerisinde bulunduğu Mustafa Karaman idaresindeki 18 DZ 518 minibüs, Korgun-Çankırı yolunda hava yağışından dolayı kayarak şarampole yuvarlandı. Kazada 15 sporcu hafif yaralandı. Olay yerine 112, jandarma ve polis ekipleri geldi. Jandarma ekipleri yolu kısmen trafiğe kapatırken yaralanan sporcular Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şarampole yuvarlanan minibüs çıkarılana kadar yol bir süre trafiğe kapatıldı. Hastaneye kaldırılan sporcuların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

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