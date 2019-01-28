Öğrenciler belgelerini başkandan aldı

Ara karne tatilini keyifli bir öğrenmeye dönüştürmek isteyen 180 öğrenci, katılım belgelerini Belediye Başkanı Hüseyin Boz'un elinden aldı.

Çankırı'da yaşayan çocukların yarıyıl tatilini eğlenceye dönüştüren karne hediyesi "Bir Tatil Eğlencesi" etkinliği bu yıl da keyifli anlara sahne oldu. Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisinde Bilim-Sanat-Zekâ Atölyelerine katılan 180 çocuk; eğlenceli matematik oyunları, orf, çini, resim, zekâ ve strateji oyunları, drama, şehrimi tanıyorum, bilim koridorlarında bilimin eğlenceli ve renkli dünyasını tanıma etkinlikleri ile eğlenirken öğrenmenin tadına vardı. “Soğuk Kış Günlerine Sıcacık Bir Eğlence” sloganı ile düzenlenen etkinliğin en farklı çalışması ise Mars keşif robotu Curiosity'nin Çankırı Tuz Mağarası'na inerek uzay araştırması yapması oldu. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, öğrencilere unutamayacakları bir tatil yaşatmak istediklerini belirterek etkinliğe en az çocuklar kadar ilgi gösteren ve takip eden velilere de teşekkür etti. Başkan Boz, 180 çocuğun katılım belgesini törenle takdim etti. Öğrendikleri konulardan uygulamalar gösteren çocuklar, keyifli bir eğitim süreci yaşadıkları karne hediyeleri için Başkan Boz'a teşekkür etti.