Öğrenciler yılın stresini Kapadokya'da attı

Çankırı'da lise öğrencileri, yıl boyunca yaşadıkları stresi Kapadokya gezisi ile atma fırsatı buldu.

Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencileri, yılsonu gezileri çerçevesinde 27 öğrenci, öğretmenleri rehberliğinde Kapadokya'da bulunan tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti. Gün doğumunda balonları izlenmesi ile başlayan gezi, Uçhisar Kalesi, Üç Güzeller, Derbent Vadisi, Avanos Tarihi Köprüler, Göreme Açık Hava Müzesi ile devam edip yeraltı şehrinin gezilmesi ile tamamlandı.