Öğrencilerin 105 eserinin yer aldığı resim sergisi büyük ilgi topladı

Çankırı'da, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından açılan yıl sonu resim sergisi vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Çankırı'da, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından ‘yıl sonu resim sergisi' açıldı. Açılan sergiye Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Öğrencilerin çizdiği resimler büyük beğeni topladı. Sergide 72 öğrenci tarafından çizilen 105 eser yer aldı.

Yıl sonu sergisinde öğrencilerin büyük emeği olduğunu söyleyen Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehtap Meydaneri, " Sanatçı doğuştan gelen yeteneği ve yaşadığı ortamın kültürü ile beslenerek var olur. Sanat geliştirir, sanat iyileştirir, sanat birleştirir. Görev ve ilk 4 yılımızı geride bıraktığımız bu süreç içerisinde, 'ben' demenin anlamsızlığını 'biz' demenin önemini anladık. Birleştiriciliğini seçtik. 'Biz birlikte güzeliz' sloganıyla okulumuzu ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmenin gururunu hep birlikte yaşadık. Elbette yaşadığımız her işe hiç düşünmeden imzasını atan, her programımızda bizlere destek olan varlıklarından güç aldığımız değerli büyüklerimiz ve siz sevgili Çankırılılara minnet ve şükran borçluyuz. Biz sizlerle büyüdük ve vefa borcumuzu sanatla ödemeye devam edeceğiz. Serginin hazırlanmasında, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi nitelikli ve donanımlı öğretmen kadrosuna, fedakar ve çalışkan personeline yürekten teşekkür ediyor. Birlikte başaran olarak sizleri sanata yolculuğa davet ediyoruz" dedi.