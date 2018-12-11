Öğrencilerin şifa yolculuğu

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenilikçi Yaklaşımlar kapsamında hazırlanan Geçmişten Günümüz Şifa Nağmeler projesi için Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile Amasya'ya gezi düzenledi.

Düzenlenen gezide Amasya Sabuncuoğlu Tıp ve Tarih Müzesinde öğrenciler ve öğretmenler çeşitli incelme yapma fırsatı buldu. “Geçmişten Günümüze Şifa Nağmeler” projesinin çıkış noktası olan şifahaneleri yerinde incelemek maksadıyla ilk ziyaretini Amasya'ya gerçekleştiren ekip, Sabuncuoğlu Tıp ve Tarih Müzesinde inceleme ve gözlemlerde bulundu. Projeye katkı sağlayacak olan bu ziyaret gerçekleştirildi.

Hastaların musiki, su sesi ve bitkilerle tedavi edildiği Bimarhane hakkında görevlilerden ayrıntılı bilgiler alan proje ekibi, ilk etkinliğini gerçekleştirmiş oldu. Gezinin sonunda ekibe gün boyu aydınlatıcı anlatımlarıyla rehberlik eden Amasya Belediyesi Rehberi Ferhat Lap'a tuz lamba hediye edildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yenilikçi Yaklaşımlar kapsamında hazırlanan “Geçmişten Günümüze Şifa Nağmeler” projesi kapsamında “Şifa Niyetine Şifa Etkinlikleri” yıl içinde devam edecek.