Onlarca bisikletli iklim değişikliğine dikkat çekmek için pedalladı

Çankırı'da düzenlenen bisiklet turunda onlarca bisikletli, iklim değişikliği ve sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımına dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Çankırı'da sağlıklı yaşama ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacı ile bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet kullanımı noktasında farkındalık oluşturmanın amaçlandığı bisiklet turuna çok sayıda vatandaş katıldı. Yeşilay ve Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen bisiklet turuna katılan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü. Karatekin Parkı'nda başlayan bisiklet turu, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda sona erdi. Kent merkezindeki caddelerde pedal çeviren onlarca bisikletli, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle eğlendi.

“Yeşilay Derneğimiz ve Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübümüz ortak girişimi ile sağlık için pedal çevirdik. Ben bu organizasyonu düzenleyen ve katılan tüm Çankırılı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Yeşilay'ımız hem bağımlılıkla mücadele, bilgilendirme hem de tedavi konusunda faaliyetlerine devam ediyor. Artık sağlık için spor, iklim değişikliği için emisyonsuz araçların kullanımı ve bisiklet sürmek konular gündemimizde. Bugün hem sağlık hem de iklim değişikliği konularına vurgu yapmak amacıyla bir aradayız. Burada bisiklet adına bir etkinlik düzenledik. Yeşilay bağımlılıkla mücadele ediyor. Biz bir konuya dikkat çekmek istedik. İklim değişikliği ile beraber oluşan sera gazlarının yüzde 34'ünü fabrikalardan çıkan gazlar ve egzozlardan çıkan gazlar oluşturuyor. Biz, araçlardan inin, bisiklete binin, dünyamızı temiz tutalım. Biz bütün vatandaşlarımızı bisiklet kullanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı Abdulkadir ise etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.