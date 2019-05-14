Özel öğrenciler “İdari Destek Görevlisi İş Başı Eğitim Programı”nı tamamladı

Çankırı Belediyesi ve İŞKUR'un engeli olan çocuklara yönelik düzenlediği İdari Destek Görevlisi İş Başı Eğitim Programı tamamlandı.

Üç ay boyunca farklı alanlarda eğitim alan 31 öğrenci, Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile sertifikalarını aldı. Özel öğrenciler, eğitimleri sonucunda ortaya çıkardıkları ürünleri de sergiledi.

Çankırı Belediyesi'nin İŞKUR ortaklığı ile yürüttüğü İdari Destek Görevlisi İş Başı Eğitim Programı'na katılan Belediye Engelliler Koordinasyon Merkezi üyesi 31 özel öğrenci, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile İŞKUR Müdürü Alim Caycı'nın elinden sertifikalarını aldı. Üç ay süresince file yapımı, ahşap boyama, pastacılık, serbest boyama ve atık gazetelerden obje yapımı kurslarına katılan özel çocukların en büyük destekçisi ise anneleri oldu. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Kursa katılan Engelliler Koordinasyon Merkezimize üye 31 özel çocuğumuzu çabalarından ve onlara bu süreçte de eşlik eden cefakâr annelerimizi sabır ve azimlerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.