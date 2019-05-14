İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özel öğrenciler “İdari Destek Görevlisi İş Başı Eğitim Programı”nı tamamladı

Çankırı Belediyesi ve İŞKUR’un engeli olan çocuklara yönelik düzenlediği İdari Destek Görevlisi İş Başı Eğitim Programı tamamlandı.

Çankırı Belediyesi ve İŞKUR'un engeli olan çocuklara yönelik düzenlediği İdari Destek Görevlisi İş Başı Eğitim Programı tamamlandı.


Üç ay boyunca farklı alanlarda eğitim alan 31 öğrenci, Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile sertifikalarını aldı. Özel öğrenciler, eğitimleri sonucunda ortaya çıkardıkları ürünleri de sergiledi.


Çankırı Belediyesi'nin İŞKUR ortaklığı ile yürüttüğü İdari Destek Görevlisi İş Başı Eğitim Programı'na katılan Belediye Engelliler Koordinasyon Merkezi üyesi 31 özel öğrenci, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile İŞKUR Müdürü Alim Caycı'nın elinden sertifikalarını aldı. Üç ay süresince file yapımı, ahşap boyama, pastacılık, serbest boyama ve atık gazetelerden obje yapımı kurslarına katılan özel çocukların en büyük destekçisi ise anneleri oldu. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Kursa katılan Engelliler Koordinasyon Merkezimize üye 31 özel çocuğumuzu çabalarından ve onlara bu süreçte de eşlik eden cefakâr annelerimizi sabır ve azimlerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.