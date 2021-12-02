İhlas Haber Ajansı

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Piyasaya sahte alkol süren şahıs yakayı ele verdi

Çankırı’da sahte alkol yaparak piyasaya sürdüğü belirlenen şahsın evine düzenlenen operasyonda, 39,7 litre sahte alkol, 20 litre etil alkol ve alkol aroması ele geçirildi.

Çankırı'da sahte alkol yaparak piyasaya sürdüğü belirlenen şahsın evine düzenlenen operasyonda, 39,7 litre sahte alkol, 20 litre etil alkol ve alkol aroması ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Çankırı'da bir şahsın sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşan Çankırı Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, harekete geçti. Ekipler tarafından şahsın sahte içki ürettiği iki farklı adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 39,7 litre sahte alkol, 20 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.


Olayla ilgili, İ.A. isimli şahıs hakkında adli inceleme başlatıldı.

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