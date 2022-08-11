İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis ekipleri boğulmalara karşı çocukları bilgilendirdi

Çankırı’da polis ekipleri, Kur’an kurslarında eğitim gören çocukları ziyaret ederek boğulmalara karşı bilgilendi.

Çankırı'da polis ekipleri, Kur'an kurslarında eğitim gören çocukları ziyaret ederek boğulmalara karşı bilgilendi.


Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören çocukları ziyaret etti. Ziyarette ekipler, eğlenmek, dinlenmek, yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak gibi sebeplerle göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuzlardaki boğulma riskine karşı çocukları uyararak önemli bilgiler verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.