Prof. Dr. Derman: "Gezebilen insan sağlıklıdır"

Turizm Haftası kapsamında Çankırı'da seminer veren Prof. Dr. Orhan Derman, Çankırı'nın turizm noktaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Derman yaptığı açıklamalarda, "Özellik Çankırı'nın tuz madenleri ve aynı zamanda kaplıca turizmi için önemli bir alan olduğunu biliyorum. En güzel tarafın Ankara'ya yakın bir yer olması. Hala da yarenlik geleneğini asırlardan beri Türkiye de sürdüren en önemli merkezlerden birisinin olması. Bugün Turizm Haftası dolayısıyla özellikle turizmin insan psikolojisinde olumlu psikolojisinden bahsettim. Gelişim psikolojisinde en önemli noktalardan birisi sadece büyüme olgunlaşma ve öğrenmeyle gelişen gelişimin sonunda insanın kendisinin hem davranış olarak hem zeka olarak bir yere getirebilmesi için turizmin insan hayatında ne kadar olumlu etkisinin olduğundan bahsettim. Çocukluk dönemi ergenlik dönemi, gençlik dönemi ve erişkinlik dönemi her döneme baktığınızda gezebilmek tamamen bir sağlıklılık ifadesi. Bizler sağlıklılığı hastalık olmayan durum olarak tanımlamayız. Biz sağlıklı olmayı ruhsal, fiziksel ve sosyal olarak bütün olarak sağlıklı olabilme olarak ifade ederiz. Eğer bir kişinin kendine öz bakımı yoksa kendine değer vermiyorsa ve kendini izole ediyorsa onun sağlıklı olduğu söylenemez" dedi.

Prof. Dr. Orhan Derman, "Gezebilen insan sağlıklıdır, gezebilen insan düşünür, bu tuz mağaraları ülkemizde değil dünyamızda sayılı olan tuz mağaralarını görmemek bunları bilmeden görmeden bu güzel ülkede yaşamak olası bir durum değildir. Çünkü tuz mağaraları insana doğal bir harika olarak karşısına çıkmıyor tam manasıyla sağlıklılık ifadesidir. Mağaralara indiğinizde karşılaştığınız ortam o kadar etkileyici ki insan hem ruhsal hem fiziksel olarak farkındalığı kendinde hissedebiliyor. Son derece iyon yüklü olan tuz mağaraları bir şeyin nasıl bozulmayacağını, yapısal olarak bir yerin insanı nasıl sakinleştirdiğini ve bir yapının doğal harika olarak karşınıza çıkması en güzel bir kanıtıdır. Ama Çankırı'da sadece tuz mağaraları değil muhteşem Ilgaz Dağı, kaplıca suları, şifalı sular, Bayramören aynı zamanda mesire alanları yamaç paraşütü alanları ve tabiatı. Unutulmaması gereken Çankırı eski bir Osmanlı şehri kent sit alanı hakikaten bütün güzellikleriyle hoş geldiniz diyor. Çankırı küçük olabilir ama Kuvayi Milliye'nin önemli ikmal noktalarından biri. Çankırı'nın hayatımıza kattığı o kadar güzel şeyler var ki Çankırı'yı bilmeden görmeden buradan bu güzellikleri tatmadan geçmek eksikliktir" ifadelerine yer verdi.