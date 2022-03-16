Pulluk hırsızları jandarmadan kaçamadı: 3 gözaltı

Çankırı'nın Orta ilçesinde vatandaşlara ait tarım aleti pullukları çalan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Çankırı'nın Orta ilçesi Buğuören ve Sakarcaören köylerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere köylerdeki iki vatandaşa ait tarım aleti pullukları çalındı. Vatandaşların ihbarı üzerine Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Orta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde A.K., M.K. ve M.I. isimli şahısların söz konusu pullukları çalarak başka şahıslara sattıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Jandarma Komutanlığındaki sorgularında suçlarını itiraf etti. Çalınan pulluklar ekipler tarafından ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.