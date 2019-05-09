Rektör Ayrancı iftarda milli sporcularla bir araya geldi

Dr. Hasan Ayrancı, 22 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Romanya'nın Galati-City şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na Çankırı İsmail Hakkı Karadayı Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Türkiye Yıldız Bayanlar Boks Milli Takım Kampı'nı ziyaret ederek milli sporcularla birlikte iftar açtı.

Kampı ziyaretinde Bayan Boks Milli Takımları Baş Antrenörü Ahmet Çınar ve diğer yetkililerce karşılanan Rektör Ayrancı milli sporcularla birlikte açtığı iftar sonrası yaptığı değerlendirmede, yüzlerce sporcu arasından seçilerek ay-yıldızlı formayı giyme hakkı kazanmış her biri birbirinden değerli pırıl pırıl genç sporcuları Çankırı'da ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Bayan Boks Milli Takımları Baş Antrenörü Ahmet Çınar da yaptığı konuşmada, "Çankırılı bir spor adamı olarak sorumlu olduğum takımların kamplarını zaman zaman şehrimizde yapmaktan son derece mutluyum. Şu an çalışmalarımızı 13'ü milli takım olmak üzere 18 sporcu ve 5 antrenör ile sürdürüyoruz. Şampiyonaya Çankırı'da hazırlanan sporcularımız ülkemizi ve ay-yıldızlı Türk bayrağımızı temsil edecekler. Çankırı bu noktada bir bakıma alacağımız madalyaların temelinin atıldığı nokta oluyor. Bu anlamda bize destek vermek için ziyaret eden Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Ayrancı ve üniversite yönetimimize teşekkür ediyoruz“ dedi.

İftar sonrası Rektör Ayrancı milli sporcular ile antrenman sahasına geçerek eldiven giydi ve kısa bir gösteri yaptı.