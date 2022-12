Rektör Çiftçi: “Akademisyenlerimiz toplumu ilgilendiren, ülkeyi ilgilendiren her konuda anahtar rolündedir”

Dr. Harun Çiftçi, “Akademisyenlerimiz toplumu ilgilendiren, ülkeyi ilgilendiren her konuda anahtar rolündedir. Bu rolü iyi bir şekilde yerine getirmemiz gerekir. Çünkü toplumun ve ülkenin bizden birçok beklentisi var” dedi.

Dr. Harun Çiftçi, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" çerçevesinde kabul edilen projelerin danışman akademisyenleriyle kahvaltıda bir araya gelerek elde edilen başarı ve üniversitenin akademik faaliyetlerine verilen katkıdan dolayı tebriklerini iletti ve ‘başarı' dileklerinde bulundu. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, ÇAKÜ Akademik Birimler Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran ve Proje Danışman Akademisyenleri katıldı. Programın açılışında konuşan Dr. Harun Çiftçi, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni ziyareti ve projeleri konusunda yaptığı bilgilendirme ve teşvikinin ardından bu projelerde üniversite olarak büyük bir sıçrama yaptıklarını bu artışın bir önceki yıla göre 6 kat seviyesinde olduğunu söyledi.

Kabul edilen proje sayılarında 6 kat artışın sağlandığını belirten Rektör Çiftçi, "Bu alanda iyi yetişmiş akademik potansiyeli olan bir ekibimiz mevcut. Potansiyelimizi iyi kullanarak ve motive ederek başarıyı elde ettik. Bizim ve öğrencilerimiz için çok önemli bir başarıdır. Bu anlamda emek veren tüm arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Öğrencileri bu sürece erken dahil etmenin en önemli avantajı, gelecekte proje tecrübelerini güçlendirerek daha iyi başarıları yakalamaktır. Biz de bunu yaptık ve böylece başarı da kendiliğinden geldi” dedi.

Yeni projeler üretebilmenin en iyi yolu insanı, toplumu, ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren hususları dert edinmek ve bu doğrultuda hedefler belirleyerek ekip halinde çalışabilme başarısını göstermek olduğunun altını çizen Rektör Çiftçi, “Bize düşen sizin ve öğrencilerimizin düşünmesi, üretmesi, hedefler koyup o hedeflere ulaşabilmesi için gerekli ortamı ve şartları sağlamak, sizlere düşen ise bu uygun ortam ve şartlarda üreterek hedefe ve başarıya yürümektir. Bu anlamda ekip olarak bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü çok iyi çıktılar ve projeler ürettik. Tabi bu başarının kilit noktası da sürdürülebilir olmasıdır. Yani yakaladığımız başarıyı, sergilediğimiz bu güzel performansı daha verimli bir şekilde üreterek devam ettirmeliyiz. Çıtamız her geçen yıl daha da yükseğe çıkmalıdır. Kabul edilen 59 proje sayımızı bir sonraki çağrı ve başvuru dönemlerinde artırmalıyız ve bunun için çok çalışmalıyız. Kısaca, sizlerin elde ettiği bu tecrübe ve deneyimini bir sistematik içerisinde diğer akademisyen ve öğrencilerimize aktarmanız gerekiyor” diye konuştu.

Akademisyenlerin önemine dikkat çeken Rektör Çiftçi, “Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların ve gayretlerin toplamıdır. Biz her gün çabalamaya gayret göstermeye devam edeceğiz. Başarı bir noktada gelecektir. Biz de yönetim olarak bu konuda sizlere her türlü desteği vereceğiz. Sizlerin de düşünce, bilgi, fikir paylaşımı ile gelişmeye katkı sağlamanızı istiyorum. Bugün de burada karşılıklı beklentilerimizi ifade etmek için bir araya geldik. Akademisyenlerimiz toplumu ilgilendiren, ülkeyi ilgilendiren her konuda anahtar rolündedir. Bu rolü iyi bir şekilde yerine getirmemiz gerekir. Çünkü toplumun ve ülkenin bizden birçok beklentisi var. Bu nedenle akademik camia olarak bizimde bu talepleri karşılamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Rektör Çiftçi'nin konuşmasının ardından program, karşılıklı fikir, öneri ve temennilerin paylaşılmasıyla sona erdi.