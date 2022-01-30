Rektör Çiftçi Çankırı'daki sanayi yatırımları ve teşvikleri için temaslarını sürdürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit'i ziyaret eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı'nın gelişimine katkı sunacak Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit'i ziyaret etti. Ziyarette Çankırı'nın ve bölgenin sanayi, yazılım ve diğer alanlarda kazanımları olacak yeni proje çalışmaları, işbirliği ile devam eden ÇAKÜ Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi kurulum çalışmalarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü nezdinde desteklenmesi konu başlıkları ele alındı.

Yapılan görüşmelerle ilgili bilgi veren Rektör Çiftçi, “Bilindiği üzere Çankırı'nın ve bölgenin sanayi, yazılım ve diğer alanlarda kazanımları ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi için biz Çankırı'da ki tüm paydaşlarla ve yerel dinamiklerle sürekli istişare ve iletişim içeresindeyiz. Bu toplantılardan çıkan karar ve tavsiyelerin projelendirip somut çıktı haline gelmesi için bakanlıklar ve ilgili genel müdürlükler düzeyinde de bazı ziyaret ve toplantılarımız oluyor. Bu anlamda bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Sayın Muhammet Bilal Macit'i ziyaret ettik. Kendileri ile hem bu projeler üzerine yaptığımız çalışmaları görüştük hem de bölgenin kalkınması ve gelişimine büyük katkı sunacak olan ÇAKÜ Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisimiz ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. Yaklaşımları ve destekleri için Sayın Genel Müdürümüze ve Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kendileriyle bazı ortak çalışmalar, tanıtım organizasyonları ve bilimsel projeler üzerinde mutabık kaldık. Şehrin bilimsel aklı olarak şehrimizin gelişimi için her türlü sorumluluğu ve fedakarlığı yapmaya hazırız ” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ticaret Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Macit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Genel Müdür Macit, “Üniversitelerin sanayi ve teknoloji ile ilgili bilimsel kazanımlarının temelini oluşturan AR-GE çalışmalarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. AR-GE faaliyetleri kapsamında ÇAKÜ Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisinin kuruluş aşamalarını yakından takip ediyor ve bölge için çok değerli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Sayın Rektörümüzün anlattığı projeler bizi de heyecanlandırdı. İnşallah bunları sürekli diyalog ve iş birliği içerisinde hayata geçireceğiz” diye konuştu.