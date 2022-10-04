Rektör Çiftçi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle buluştu

Dr. Harun Çiftçi, "Hukuk Fakültemiz şehir nüfus oranlamaları baz alınarak yapılan kontenjanlarda en çok öğrenci alan Hukuk Fakültesi konumundadır" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “2022-2023 Akademik Yılı Oryantasyon Programı” ilk olarak Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Çiftçi'nin yanı sıra, Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Erhan Bulut ve akademisyenler de katıldı.

Hukuk Fakültesi tanıtım filminin gösterimi ile başlayan etkinliğin ilk konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, öğrencilere fakültenin teknik ve fiziki altyapısı hakkında bilgi verdi. Öğrencilere bilgi birikim ve tecrübeleri doğrultusunda çeşitli tavsiyelerde bulunan Odabaş, özellikle dijital ve sosyal medyadan olabildiği kadar uzak durarak daha çok özellikle de kendi alanları üzerinde okumalar yapmalarını söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, yeni akademik yılın hayırlı olması dileklerini ileterek başladığı konuşmasında, “Türkiye'nin dört bir yanından Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gelen adaletin temsilcisi siz değerli öğrencilerimize hoş geldiniz diyor ve hep birlikte başarılı bir eğitim -öğretim yılı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin öğrenciler için en büyük avantajlarından birinin öğrenci odaklı bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Çiftçi, “Yönetim olarak bizim en çok önem verdiğimiz şey ulaşılabilir olmak ve öğrenciyle içe içe sürekli sahada ve sınıflarda olmaktır. Gerek bire bir gerekse diğer iletişim yolları ile sizin eleştiri, fikir ve önerilerinizi sürekli alır onları bir süzgeçten geçirir ve yapabileceklerimizi hemen yapar yapamayacaklarımızı ise nedenleri ile birlikte size anlatırız. Yani öğrenci odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket ederiz. Bugün bizim Hukuk Fakültemiz şehir nüfus oranlamaları baz alınarak yapılan kontenjanlarda en çok öğrenci alan Hukuk Fakültesi konumundadır. Bunun nedeni de biz yüksek sıralamalarla tercih edilen bir fakülteye sahibiz. Yani Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi nitelik, nicelik ve fiziki olarak büyümeye devam ediyor. Sınıflara, salonlara sığmıyoruz ama gönüllere sığacağız” şeklinde konuştu.

Hukuk Fakültesi'nin akademik yapısı hakkında da öğrencileri bilgilendiren Rektör Çiftçi, akademik kadronun genç, dinamik ama alanlarında iyi yetişmiş akademisyenlerden olduğunu ve bu kadronun da hem fakülte hem öğrenciler için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Rektör Çiftçi'nin konuşmasının ardından öğrencilere üst sınıf öğrencileri tarafından üniversite hayatı ile ilgili bilgi verildi ve sunumlar yapıldı.